Россияне ответили, обязательно ли дарить цветы на 8 Марта

Более половины (58%) россиян считают, что дарить цветы на 8 Марта необязательно, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,3 тыс. человек.

Мужчины из этой части опрошенных отметили, что не видят смысла переплачивать за цветы, если в другой день букет можно купить дешевле. Женщины выступили против, потому что ведут с мужем общий бюджет или не любят срезанные цветы.

«Подарите мне луковицы тюльпанов, я их посажу, и они каждый год будут цвести и меня радовать. А эти букеты пусть в магазинах остаются, все равно засохнут, завянут и скоро окажутся на помойке», — отметила участница опроса.

При этом 40% опрошенных назвали цветы главным символом праздника. По их мнению, в этот день достаточно подарить хотя бы несколько цветов, чтобы порадовать женщин.

«У нас в Алтайском крае один цветок 80 рублей стоит. Я буду рада и 3-5 цветочкам, от этого никто не разорится», — сказала респондентка.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

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Член совета директоров ассоциации «Теплицы России», эксперт по цветам Александр Литвиненко до этого говорил, что цены на цветы в России в преддверии 8 Марта вырастут примерно на 15-25%, что в среднем больше показателя 2024 года.