В Крыму обновили логотип празднования годовщины воссоединения с Россией

Логотип празднования 11-й годовщины воссоединения с Россией обновили в Крыму. Дизайн включает очертания полуострова на географической карте в цветах российского триколора, сообщили ТАСС в министерстве внутренней политики, информации и связи республики.

"Официальный логотип празднования утвержден. В этом году в качестве основы для дизайна использовали самый первый логотип без слоганов и цифр", - сказали в министерстве.

Логотип включает очертания Крыма на географической карте и надпись: "Крымская весна". В качестве палитры выбрали цвета российского триколора.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Киев отказался признавать Крым частью России.