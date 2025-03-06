Telegram-канал иноагента Зыгаря признали запрещённым в России

В суде Смоленска подтвердили RT, что Telegram-канал «Да. Зыгарь» иноагента Михаила Зыгаря* признали запрещённым на территории России.

Опубликованные в канале ложные сведения касались ВС России и освещения хода СВО.

Канал включат в реестр запрещённых Роскомнадзором, уточнили в суде.

Ранее Мосгорсуд оставил в силе решение заочно приговорить Зыгаря к 8,5 года лишения свободы за распространение фейков об армии России.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 21.10.2022.