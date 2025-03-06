Жители российского региона останутся без радио и телевидения

В некоторых населенных пунктах Пермского края в период с 10 по 14 марта отключат телевидение и радио. В этот период ожидаются кратковременные отключения двух каналов, а радиоприемники перестанут ловить одну станцию. Об этом URA.RU рассказали в Пермском филиале РТРС.

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«Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр информирует о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания в период с 10 по 16 марта 2025 года. В Карагае, Красновишерске, Уинском, Чернушке, Сиве и Ныробе (Карпичева) не будет работать „Радио России“», — сказано в сообщении.

Уточняется, что «Радио России» отключат 10 марта в Карагае, Чернушке и Уинском с 11:00 до 15:00, Красновишерске — с 11:00 до 17:00 по местному времени. 10 и 14 марта с 13:00 до 17:00 радиовещание приостановят в Сиве, а 11 марта — в Ныробе. В Юго-Камском 11 марта с 10:00 до 17:00 по местному времени будут недоступны каналы РТРС-1 и РТРС-2.