Где можно дешевле всего купить дубайский шоколад

Дешевле всего можно купить дубайский шоколад в Ростове-на-Дону, дороже всего - в Москве, свидетельствуют результаты исследования "2ГИС", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Дешевле всего купить такой десерт можно в Ростове-на-Дону - средняя стоимость, по данным 2ГИС, составляет 1 217 рублей. В пятёрку городов с самыми доступными ценами вошли также Воронеж (1 485 рублей за плитку), Волгоград (1 499 рублей), Нижний Новгород (1 625 рублей) и Красноярск (1 676 рублей.). А вот дороже всего плитка дубайского шоколада обойдётся жителям Москвы - в столице средняя стоимость десерта составила 4 137 рублей", - говорится в исследовании.

В то же время средняя стоимость одной плитки дубайского шоколада (в расчет брали плитку весом от 200 до 250 г) в городах-миллионниках России составляет 2 188 рублей.

По данным "2ГИС", сейчас в России наблюдается вторая волна роста интереса к дубайскому шоколаду - его поиск на картах городов России за последние два месяца вырос на 20% и почти добрался до первого пика, который был в октябре 2024.

"Тогда места, где купить шоколад, на картах городов искали так же активно, как безалкогольные напитки, рост числа точек продаж которых стал одним из трендов в российском общепите в 2024 году", - отмечается в исследовании.

Средние цены на дубайский шоколад определялись на основе данных "2ГИС" по 500 специализированным магазинам кондитерских изделий в городах-миллионниках.