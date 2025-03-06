Россиянка оказала помощь более 200 бойцам в зоне СВО

Военнослужащая ВС РФ ефрейтор Камила Нарзиева в составе медицинской эвакуационной группы оказала медицинскую помощь более чем 200 сослуживцам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Камила Нарзиева за период выполнения задач в зоне специальной военной операции, действуя в составе эвакуационной медицинской группы, оказала квалифицированную медицинскую помощь более чем 200 военнослужащим с различными характерами повреждений, травм и ранений, что способствовало их скорейшему восстановлению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Нарзиева неоднократно оказывала медицинскую помощь прямо на поле боя, под непрерывным огнем противника.

"Кроме того, Камила Нарзиева оказывала медицинскую помощь больным военнослужащим, находящимся на стационарном лечении, участвовала в перевозке и выдаче гуманитарного груза и медикаментов гражданскому населению", - добавили в Минобороны.

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