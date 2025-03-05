Депутат Валуев рассказал об общении с телефонными мошенниками

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о том, как он общается с телефонными мошенниками. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам депутата, его веселят звонки от мошенников. Как уточнил Валуев, в последнее время он получает множество звонков от злоумышленников — они предлагают ему провести работы с заменой счетчиков. При этом депутат добавил, что во время таких звонков он «доводит» мошенников до того, что они сами бросают трубку.

«Эти звонки, скажем так, доставляют мне много веселья. Высшим пилотажем является то, когда они не выдерживают и бросают трубку, или начинают тихо ругаться и в итоге все равно бросают трубку. У меня было время, я себя развлек. Может быть, так спас бабушку от этого мошенника, потому что за это время он не дозвонился до нее», — заявил он.

Впрочем, Валуев все же подчеркнул, что с мошенниками лучше не развлекаться подобным образом.

«Лучше бросьте трубку. Все-таки мошенники — люди не без приемов психологических, поэтому тут надо иметь жизненный опыт. Если вы не готовы, лучше не играть в такие игры», — добавил Валуев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что ему звонили телефонные мошенники.