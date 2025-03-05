Против актера Глеба Калюжного завели дело об уклонении от армии

В отношении актера сериала «Вампиры средней полосы» Глеба Калюжного возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Глебу Калюжному 26 лет. Он известен по ролям в сериалах «Вампиры средней полосы», «Трудные подростки», «За полчаса до весны», «Черная весна», «Ничто не случается дважды».

«В связи с продолжительным уклонением Глеба Калюжного от прохождения срочной службы в армии в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК России», — отметил источник.

Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что в феврале на платформе Wink вышел сериал «Челюскин. Первые», в котором актер сыграл вместе со Стасей Милославской.