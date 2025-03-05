Мизулина высказалась о продаже ответов на школьные олимпиады

В продаже ответов на олимпиады школьников, а также на ОГЭ и ЕГЭ может быть задействован «педагогический состав», который зарабатывает на этом. Такое мнение высказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах РФ выявлены факты «слива» заданий по географии во время проведения олимпиады. В связи с этим была организована проверка видеозаписей и перепроверка результатов у участников соревнования.

Комментируя это, Мизулина подтвердила, что ситуация со списыванием, проносом микронаушников, которые диктуют ответы, действительно существует.

«Есть определенные Telegram-каналы, мы все их знаем, которые за деньги предоставляют такую возможность. Кстати, продают и ОГЭ, и ЕГЭ, и вообще все на свете продают. Естественно, что в этом задействован, на мой взгляд, педагогический состав, который на этом зарабатывает», — добавила она.

На этом фоне Мизулина заявила о необходимости исправлять ситуацию не только со сливом ответов, но и накруткой баллов и высоким порогом проходного балла по отдельным предметам в 2025 году. Она отметила, что это является серьезным вызовом для Минпросвещения, но «решаемым».