Россиянин вызвал чиновника на бой после его обращения к бойцам СВО

Житель Дагестана вызвал на поединок оскорбившего его главу Казбековского района республики. Об этом сообщает Telegram-канал Gor Mash.

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На такой шаг мужчина решился, услышав обращение чиновника к участникам специальной военной операции (СВО). Россиянин указал, что в обращении глава района матом высказался о двоих жителях села Хубар — одним из них мужчина посчитал себя.

«Я лично вызываю тебя подтвердить свои слова и драться», — говорится в заявлении дагестанца на имя чиновника.

Встречу мужчина предложил провести «на борцовском ковре или на боксерском ринге». Об ответе главы района не сообщается.

Ранее в Рязани двоих чиновников избили прямо под окнами администрации. Они попытались разнять потасовку подростков. Увидев незнакомцев в деловых костюмах, юные хулиганы переключили свое внимание на них. Один из служащих получил сотрясения мозга.