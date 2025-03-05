Умер режиссер фильма «Каникулы президента» Илья Шерстобитов

В Москве скончался известный режиссер Илья Шерстобитов, автор фильмов и сериалов, включая «Каникулы президента».

Как сообщили 5 марта на официальном сайте Института кино и телевидения (ГИТР), Илья останется в памяти как талантливый профессионал и добрый друг.

«Он был целеустремленным мастером и преданным своему делу. Приносим соболезнования родным и близким. Илья любил искусство и передавал эту любовь своим студентам», — говорится в сообщении вуза.

По информации Telegram-канала SHOT, 48-летний режиссер скончался из-за острой сердечной недостаточности. В последние недели его беспокоили аритмия, утомляемость и низкое давление. 28 февраля ему стало плохо, и он был экстренно госпитализирован. К сожалению, 5 марта Илья Шерстобитов скончался в больнице.

Кроме «Каникул президента», Шерстобитов также продюсировал сериалы «Вспоминая тебя» и «Венец творения», а также преподавал на режиссерском факультете ГИТР. Его вклад в российское кино останется в сердцах зрителей и студентов.