Мизулина пообещала раскрыть в конце недели подробности личной жизни

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала на женском форуме, что «в конце этой недели» раскроет некоторые подробности личной жизни. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в начале февраля на встрече со школьниками и студентами в Кемерово Мизулина пообещала раскрыть, что ее связывает с заслуженным артистом РФ, певцом Ярославом Дроновым (Shaman).

Глава Лиги заметила, что старается ничего не рассказывать про личную жизнь. публикует отложенный на 1-2 дня контент, некоторые видео снимает в иной обстановке. Она добавила, что это связано с безопасностью.

«Многое из этого я рассказывать не могу, но некоторые подробности вы, я думаю, что в конце этой недели уже узнаете», — пообещала Мизулина.

«Ты мой — ты моя»: SHAMAN и Мизулина публично признались в любви

Ранее сообщалось, что Дронов представил видео на песню «Я останусь с тобой», в котором приняла участие Мизулина.