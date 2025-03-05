Бастрыкин: применение мошенниками ИИ следует считать отягчающим обстоятельством

Использование технологий искусственного интеллекта мошенниками следует относить к отягчающим обстоятельствам, и выносить на основании этого более суровые приговоры, считает глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Глава СК предложил отнести применение мошенниками ИИ к отягчающим обстоятельствам
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Его цитирует РИА Новости.

«Я думаю, что статья 163 УК РФ (вымогательство)... должна быть дополнена этим моментом, что является отягчающим обстоятельством, когда используются современные информационные технологии и искусственный разум», — высказался руководитель СК.

Он также предложил создать отдельное ведомство, которое бы занималось борьбой с мошенничеством в интернете и по телефону, а также единую информационную платформу.

С 1 марта россияне могут оформить самозапрет на кредиты, чтобы защититься от мошенников. Услуга доступна на портале «Госуслуги». Запрет можно установить на все потребительские кредиты и займы.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, с момента начала действия услуги ей воспользовались уже около 3 млн россиян.

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