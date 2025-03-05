Глава СК предложил отнести применение мошенниками ИИ к отягчающим обстоятельствам

Использование технологий искусственного интеллекта мошенниками следует относить к отягчающим обстоятельствам, и выносить на основании этого более суровые приговоры, считает глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Его цитирует РИА Новости.

«Я думаю, что статья 163 УК РФ (вымогательство)... должна быть дополнена этим моментом, что является отягчающим обстоятельством, когда используются современные информационные технологии и искусственный разум», — высказался руководитель СК.

Он также предложил создать отдельное ведомство, которое бы занималось борьбой с мошенничеством в интернете и по телефону, а также единую информационную платформу.

С 1 марта россияне могут оформить самозапрет на кредиты, чтобы защититься от мошенников. Услуга доступна на портале «Госуслуги». Запрет можно установить на все потребительские кредиты и займы.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, с момента начала действия услуги ей воспользовались уже около 3 млн россиян.