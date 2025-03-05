Названы три главных урока пандемии

В мае 2023 года ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса — она длилась с 11 марта 2020 года, три года, один месяц и три недели — 1150 дней. В России пандемия была объявлена 31 января 2020 года. Первый зампредседателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана назвал три главных урока этого периода.

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По его словам, люди стали больше ценить свое здоровье, быть бережнее к близким и стали сильнее уважать медиков.

— Медицинский героизм действительно был. Люди жили на работе месяцами, ежеминутно рисковали, некоторые – погибали. Мы будем всегда их помнить… Да и не только медики трудились на износ, — отметил он.

Сарана также отметил большой скачок цифровизации, в частности запуск различных служб и виртуальных помощников. Большим прорывом стала разработка и применение вакцины «Спутник». По словам эксперта, лекарство спасло тысячи жизней.

— Главным негативным моментом стало выгорание медперсонала. Медики увидели очень много человеческого горя, люди реально уставали. При этом борьба с пандемией растянулась на несколько лет, — заключил он в беседе с «Петербургским дневником».

На данный момент эксперты-вирусологи под эгидой ВОЗ продолжают работу над изучением коронавируса. В настоящее время нет доказательств того, что вирус имеет искусственное происхождение, сообщил академик РАН Арег Тотолян.