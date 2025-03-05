Названы три главных урока пандемии

Эксперт по здравоохранению Сарана назвал три главных урока пандемии
В мае 2023 года ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса — она длилась с 11 марта 2020 года, три года, один месяц и три недели — 1150 дней. В России пандемия была объявлена 31 января 2020 года. Первый зампредседателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана назвал три главных урока этого периода.
По его словам, люди стали больше ценить свое здоровье, быть бережнее к близким и стали сильнее уважать медиков.
— Медицинский героизм действительно был. Люди жили на работе месяцами, ежеминутно рисковали, некоторые – погибали. Мы будем всегда их помнить… Да и не только медики трудились на износ, — отметил он.
Сарана также отметил большой скачок цифровизации, в частности запуск различных служб и виртуальных помощников. Большим прорывом стала разработка и применение вакцины «Спутник». По словам эксперта, лекарство спасло тысячи жизней.
— Главным негативным моментом стало выгорание медперсонала. Медики увидели очень много человеческого горя, люди реально уставали. При этом борьба с пандемией растянулась на несколько лет, — заключил он в беседе с «Петербургским дневником».
На данный момент эксперты-вирусологи под эгидой ВОЗ продолжают работу над изучением коронавируса. В настоящее время нет доказательств того, что вирус имеет искусственное происхождение, сообщил академик РАН Арег Тотолян.