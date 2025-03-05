Краснов назвал число взломанных учетных записей на «Госуслугах»

Мошенники стремятся получить незаконный доступ к личным кабинетам на «Госуслугах», рассказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Он добавил, что в 2024 году было зарегистрировано более 50 тыс. таких преступлений, пишет РИА Новости.

По данным агентства, генпрокурор сообщил о схемах мошенников в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

В совещании также принимают участие вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

«В настоящее время мошенниками все шире используется неправомерный доступ к личным кабинетам на портале госуслуг. И в 2024 году зарегистрировано свыше 50 тысяч связанных с этим преступлений», — отметил Краснов.

Генпрокурор заметил, что одна из основных причин роста таких преступлений —утечки персональных данных. Он уточнил, что на их основе аферисты формируют персонифицированные сценарии атак на граждан, особенно на людей из социально уязвимых категорий.