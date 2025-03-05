Участник СВО год не мог уволиться из армии после рождения тройни
Участник специальной военной операции (СВО) из Челябинска почти год добивался увольнения из Вооруженных сил России. Об этом сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова в Telegram.
Когда мужчина отправился в зону боевых действий, у него уже был ребенок. Однако за время службы жена солдата родила ему тройню — это дает бойцу право на увольнение из Российской армии. Однако сделать это оказалось непросто.
Ura.ru уточняет, что боец добивался увольнения с апреля 2024 года. Все это время военнослужащий продолжал находиться в зоне СВО, куда он вернулся после выписки жены из роддома.
Ранее жена другого бойца СВО встала на защиту мужа и наказала командира его воинской части. К этому привило игнорирование требований солдата о проведении военно-врачебной комиссии. Решить вопрос удалось только с привлечением органов военной прокуратуры.