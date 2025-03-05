Юрий Трутнев: Всероссийский конкурс «Дальний Восток – земля приключений» будет распространён на Арктику

В Национальном центре «Россия» прошла торжественная церемония награждения победителей второго сезона Всероссийского конкурса путешествий «Дальний Восток – земля приключений», где присутствовал корреспондент портала «Рамблера».

© Персс-центр Всероссийского конкурса путешествий «Дальний Восток – земля приключений»

Конкурс проводится по инициативе полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».

В конце декабря завершился приём заявок на участие во втором сезоне проекта, всего в адрес оргкомитета поступило 664 фильма, что в три раза больше, чем в 2022 году.

Юрий Трутнев подвел итоги проекта, поздравил победителей и всех, кто участвовал в конкурсе. Он добавил, что конкурс будет расширен и на арктические территории.

«Поздравляю победителей и всех, кто участвовал в конкурсе. Спасибо вам, что вы путешествуете, потому что это делает мир лучше, это делает лучше вашу жизнь. Вы передаете любовь к России, передаете любовь к нашему Дальнему Востоку. Уверен в том, что конкурс будет продолжаться. Мы увидим ещё много замечательных фильмов.

Конкурс начинался с заявок двухсот человек, в этом году количество участников увеличилось в три раза и составило более шестисот человек. На первый взгляд, кажется, что это дело самого человека, куда он поедет путешествовать. Но это не так.

С каждым маршрутом, который путешественники прошли по Дальнему Востоку нашей страны, о котором они рассказали и про который сняли фильм, люди всё больше открывают для себя прекрасные дальневосточные территории», — открыл торжественную церемонию Юрий Трутнев.

Организаторы рассказали, что на конкурс поступили 142 фильма о путешествиях по Сахалинской области. Кроме того, участники прислали 112 фильмов о Хабаровском крае, 110 — о Камчатском крае, 70 — о Приморском крае, 57 — об Амурской области, 46 — о Республике Саха (Якутия).

Самыми активными путешественниками стали жители Хабаровского края, Сахалинской области и Камчатского края.

В конкурсе приняли участие и представители других регионов – жители Москвы и Московской области, Республики Татарстан, Самарской области, Республики Беларусь, Иркутской области, Калужской области, Кировской и Рязанской областей.

Лучшие видеоматериалы отбирали члены жюри, среди которых: тележурналист, автор и ведущий телепередачи «Непутевые заметки» Дмитрий Крылов, арктический путешественник, видеоблогер Богдан Булычев, телеведущий Валдис Пельш, руководитель проекта «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина, депутат Госдумы, автор и ведущий телепрограммы «Как устроен мир» Тимофей Баженов, продюсер проекта VK «Места» Никита Афиногенов и другие опытные путешественники.

Председателем жюри стал главный редактор телеканала «Моя планета» Николай Табашников. Кроме того, в оценке работ приняли участие победители первого сезона конкурса: Елена Поддубная, Эрнест Леонидов, Алиса Слыщенко.

«Для нас большая честь, что сегодня итоги конкурса подводятся в Национальном центре «Россия», который создан по распоряжению нашего президента. Вчера в Национальном центре открылась масштабная выставка «Путешествие по России», и она начинается невероятной экспозицией Дальнего Востока. Как говорит президент, Дальний Восток — это особое место на планете с колоссальным потенциалом. У Национального центра «Россия» и наших единомышленников, которые собрались здесь, одна цель — влюбить в нашу страну, в нашу Россию», — отметила генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

Участники конкурса отправлялись в многодневные походы, сплавлялись на байдарках, совершали восхождения на горные вершины, проходили маршруты различной категории сложности. Кроме того, несколько участников конкурса сняли работы о путешествии по стопам первооткрывателей.

Главный приз за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку составил 3 млн рублей, победитель номинации получил 1 млн рублей, за 2 место в номинациях — по 300 тыс. рублей; 3 место в номинациях — по 100 тыс. рублей.

Кроме того, губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов ввёл отдельный приз в 1 млн рублей, который был разыгран среди участников, заявивших путешествие по Чукотке.

«Гран-При» (лучшее путешествие по Дальнему Востоку) получил житель Москвы Илья Большаков, старший научный сотрудник геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, за путешествие по Сахалинской области.

На курильском острове Онекотан путешественник посетил потухший вулкан Креницына, который ещё называют «вулкан в вулкане» и считают одним из самых красивых в мире.

«В детстве я не мечтал стать путешественником. Мне не снились горы, палатки. Я рос обыкновенным ребёнком. Тем удивительнее сейчас осознавать, что я стал геологом. И вместе со своими друзьями прошедшем летом провёл 26 дней на необитаемом острове в Тихом океане. За это время мы прошли более двухсот километров пешком, пятнадцать километров преодолели по воде и покорили одну из самых необыкновенных гор на Земле», — рассказал путешественник.

По мнению члена жюри Олеси Тетериной, «сложность и неповторимость маршрута вызывают непреодолимое желание повторить его. По пути открываются великолепные виды: величественный вулкан и кристально чистое озеро, которые завораживают своей красотой».

В номинации «Лучшее пешее путешествие» первым и третьим местами отмечены путешествия по Сахалинской области. Оба путешественника — жители Москвы.

Первое место заняла Анастасия Колонская за путешествие по Сахалинской области. Она сняла фильм в формате чтения походных заметок и дополнила авторскими зарисовками.

Участница конкурса преодолела сто километров за десять дней. Во время похода по Кунаширу она увидела вулкан Тятя, столбовидную скалу (кекур) «Монах» или, как его ещё называют, «Чёртов Палец», мыс Столбчатый и многие другие места.

По словам главного редактора телеканала «Моя планета» Николая Табашникова, на конкурс прислали симпатичное и атмосферное видео: «Можно сказать, что это самый романтичный фильм. Девушка написала песню о своем приключении».

Третье место — у Григория Горчакова, совершившего путешествие на северные Курилы и восхитившего членов жюри видами нетронутой дикой природы.

Северные курильские острова — одно из самых труднодоступных мест России. Тем не менее популярность островов у туристов год от года возрастает. Необитаемые острова, заброшенные населённые пункты, активные вулканы и удивительная природа — вот с чем предстоит столкнуться путешественникам. Курильские острова знамениты своей практически нетронутой красотой дикой природы благодаря труднодоступности и активным вулканам, так как входят в Тихоокеанское огненное кольцо. Горячие источники, изумрудный стланик, дикие животные — всё это можно встретить на северных Курилах, — поделился путешественник.

Второе место присуждено жителю Бурятии Никите Буланову за путешествие по своему региону. На конкурс был отправлен восьмиминутный ролик о том, как снимался фильм «Вдоль таёжной, озёрной и степной» о путешествии по живописным местам республики и непростой истории одной семьи.

Первое место в номинации «Лучшее водное путешествие» получил Виктор Кицан, который ранее переехал вместе с женой Аленой на Дальний Восток из Центральной России. Он представил на конкурс восьмиминутный фильм «Дом» о семье, любви, силе и путешествии по Японскому морю.

© Персс-центр Всероссийского конкурса путешествий «Дальний Восток – земля приключений»

Для путешествия мужчина самостоятельно изучил морскую навигацию, сдал экзамены и получил удостоверение капитана.

«В начале этого года недалеко от центра Владивостока мы неожиданно встретили белуху. Мы непросто понаблюдали за ней издалека. Мы провели вместе целый день, общаясь и играя в догонялки. Это событие оставило в нас такой глубокий след, после которого мы были обречены всю последующую жизнь каждый день слышать зов океана. И так вышло, что эта встреча стала толчком к первой в нашей жизни экспедиции. За две недели отпуска мы планировали пройти все острова Амурского залива, посетить два природных заповедника, выйти в открытое море и благополучно тем же путём вернуться обратно», — объяснил Виктор.

Путешествие было совершено на разборном парусном катамаране, семейная пара взяла с собой щенка и почти двести килограмм оборудования и экипировки.

Вторым местом в номинации «Лучшее водное путешествие» отмечен житель Хабаровского края Валерий Рейтенберг за путешествие на Курилы.

«Наша жизнь состоит из историй. Они бывают разные: грустные, обыденные и героические, увлекательные и не очень. Сегодня я расскажу историю одиночного путешествия на каяке вдоль острова Шикотан по Тихому океану» — так начинается отмеченный высокими оценками жюри восьмиминутный фильм «На каяке за край света».

Третье место заняло путешествие по Камчатскому краю. Житель Петропавловска-Камчатского Вячеслав Борисовский представил фильм «Камчатка. На дальних берегах».

Маршрут путешествия на парусной яхте пролегал от Петропавловска-Камчатского через Вилючинский залив, где автор сделал фотографии одноимённого вулкана, до мыса Кекурный для фотофиксации жизни моржей и прослушивания шума камней залива.

Как заметила Олеся Тетерина, «путешествие мотивирует на повторение маршрута, чтобы увидеть все, что увидел автор и познакомиться с символами Камчатки».

Сразу два места в номинации «Лучшее зимнее путешествие» — второе и третье — заняли путешествия по Бурятии. Награды получили жители региона.

Буда Цыдыпов, занявший второе место, занимается организацией пешего туризма с уклоном в альпинизм, помогает в организации экологических троп в горах Восточного Саяна. Он представил маршрут восхождения на высочайшую вершину Саян Мунку-Сардык.

«У каждого человека есть особенное место, которое он с радостью готов посетить вновь. Для меня это Мунку-Сардык. Впервые я побывал там много лет назад. Но до сих пор отчётливо помню свои впечатления. Это был тот случай, который перевернул мой привычный мир. Воспоминания о том путешествии хранятся у меня тёплыми и яркими красками. Вот уже восемь лет я возвращаюсь в эти края и каждый раз нахожу здесь что-то новое и удивительное», — поделился своим мнением Буда.

Третье место получил Элихан Батоцыренов. Он прислал на конкурс фильм «Нухэн Дабан – Тропою открытий» про путешествие группы из десяти отважных исследователей по величественным горам. Каждый шаг команды был наполнен трудностями и неожиданными препятствиями, но ничто не могло остановить путешественников в стремлении достичь вершины, уточнили организаторы.

Первое место в номинации «Лучшее зимнее путешествие» присуждено Михаилу Непогодину жителю Хабаровского края за путешествие через Баджальский хребет – горную цепь, раскинувшуюся в Верхнебуреинском районе.

«Солнце ещё не подошло к горизонту. Темно. За бортом палатки минус тридцать пять, завывает ветер, но ты – дежурный и тебе нужно выйти в заснеженную тайгу и приготовить ещё спящим друзьям завтрак. В голове мелькает мысль: «Как же там дети?». В этом десятидневном походе через хребет Баджал с нами идут наши юные граждане. Им установлен запрет подходить к взрослому лагерю ближе, чем на двести метров. Днём мы проходим лыжню вместе, но ночью они живут автономно. И кто сейчас знает, кто в детском лагере варит завтрак, как и я для своей команды? Может быть, четырнадцатилетняя Надя или тринадцатилетняя Алина? Да, лыжный туризм один из самых эффективных, но труднодоступных методов воспитания», — с этих размышлений начинается фильм «Воспитание туризмом. Лыжный поход по Баджалу».

Победительницей номинации «Неограниченные возможности» стала Елена Зиновьева, совершившая с сыном путешествие по Камчатке.

«Мой сын слепой с рождения, но это нам не мешает путешествовать по Камчатке. Самый желанный момент — когда пересекли на самолёте Охотское море. Радостные эмоции ребёнка, когда я рассказывают, где мы пролетаем — дорогого стоят. Я — глаза ребёнка и всегда рядом с ним», — рассказывает путешественница.

На Камчатке была и долгожданная рыбалка на Охотском море, конная прогулка к океану, посещение озера Синичкино и других мест. Рядом с путешественниками был верный пёс.

Двенадцатилетняя Диана Абазова победила в номинации «Лучшее детское путешествие». Юная жительница Хабаровского края совершила путешествие на место силы родного региона — гору Маглой, считающуюся священной у нанайцев.

Раньше гора была запретной для посещения. Взойти на неё до середины ХХ века разрешалось только сильнейшим шаманам местных стойбищ. На горе находится древний потухший вулкан и место трагической гибели военного самолёта.

«Динамично, ярко, молодёжно», — прокомментировал ролик телеведущий Валдис Пельш.

В номинации «Лучшее путешествие с морскими обитателями» победил москвич Валентин Морозов за путешествие к гренландским китам в бухту Врангеля Хабаровского края. В Бухту Врангеля киты приходят для общения, а также спрятаться на мелководье от плотоядных косаток.

«Это уникальный момент, когда тебе кажется, что твоя жизнь похожа на красивый фильм. Сложно поверить, что всё по-настоящему, что это происходит здесь и сейчас, что ты — главный герой в эту секунду, и это не кино, это жизнь», — делится путешественник.

«Сегодня много слов было сказано об уникальной природе дальневосточных регионов. Но хочу сделать акцент на том, какие невероятные на Дальнем Востоке люди. В океане, в горах, в суровой тайге невозможно соврать или слукавить. Чувство локтя, опоры и на свои собственные силы, и на тех, кто рядом, — это то, что отличает Дальний Восток и помогает региону стремительно развиваться. И, конечно, только таких людей с могучим характером и огромной душой, могут подпустить к себе близко таинственные обитатели морских глубин», — заметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Победителем специальной номинации «Лучшее путешествие по Чукотке» стал Никита Березняков. Он представил фильм «Пешком по Чукотке. По следам древних эскимосов».

«Пять дней, шестьдесят километров, десятки событий и тонна эмоций – наверное, так кратко можно описать поход по восточной Чукотке к древней крепости Гуйнгу. Мы отправились в Провидения, чтобы своими глазами увидеть китов, которые здесь – обычное явление, пройтись по берегу моря, искупаться в горячих ключах и насладиться видами девственной тундры», — рассказал о фильме автор.

Мнением о присланном фильме поделился Николай Табашников: «Всё очень правильно сделано. Очень качественно. Неожиданно показана Чукотка. Сделано это красиво. Даже с реконструкцией. Это фильм-победитель!».

«Чукотка особый регион на Дальнем Востоке: у нас астрономически начинается новый день, встает солнце. У нас великолепная, незабываемая природа, один из крупнейших природных заповедников «Берингия», вдоль берегов которого происходит миграция китов. Можно приехать и с ними сфотографироваться. Когда мы учреждали эту номинацию, мы очень хотели, чтобы было снято много фильмов. Невозможно сделать хороший фильм, если не полюбить то место, о котором ты рассказываешь, если не полюбить Чукотку. А любовь, она очень легко передается. И действительно это получилось. Большое спасибо тем, кто это делал», — подчеркнул губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Внеконкурсный приз «Лучший фильм о природе» получил полнометражный фильм «Огненный лис».

Напомним, что по данным Росстата туристический поток в ДФО за 2024 год составил 6,5 млн человек, что выше показателей 2023 года на 5 %. В число самых посещаемых регионов вошли Приморский край — 2,3 млн чел. (35 % ДФО, + 16 % к 2023 г.); Хабаровский край — 1,3 млн чел. (21 % ДФО, + 12 % к 2023 г.) и Республика Бурятия — 0,9 млн чел. (13 %, + 3 % к 2023 г.).

В целях поддержки новых инвестиционных проектов на территории ДФО и АЗРФ созданы особые режимы осуществления предпринимательской деятельности (ТОР, свободный порт Владивосток, Арктическая зона Российской Федерации), также применяются иные меры государственной поддержки.

Благодаря этому на территории ДФО и АЗРФ в сфере туризма и рекреации по состоянию на конец 2024 года заключено 399 инвестсоглашений с общим объемом инвестиций 280,6 млрд рублей и созданием 18,1 тыс. рабочих мест (в том числе в 2024 году заключены 24 инвестиционных соглашения с резидентами в сфере туризма и рекреации на общую сумму 38,1 млрд руб., подразумевающих создание 2,1 тыс. новых рабочих мест).

Накопленный объем инвестиций составил 63,6 млрд рублей, количество созданных рабочих мест составило 5 тыс. рабочих мест. Введено в эксплуатацию 66 проектов с фондом в 3,4 тыс. номеров (в том числе в 2024 году — 14 проектов с фондом в 200 номеров).