На Кубани рассказали про систему "Купол безопасности" против украинских БПЛА

В Краснодаре 5 марта прошло заседание антитеррористической комиссии Кубани и оперштаба региона, на котором впервые рассказали о системе "Купол безопасности", которая прикрывает Краснодарский край от атак беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, система "Купол безопасности" создана в Краснодарском крае и уже показала свою эффективность.

"Важно продолжать системную работу в этом направлении и действовать на опережение. Не сомневаюсь, что вместе мы и дальше сможем сохранять обстановку в Краснодарском крае спокойной и благополучной", - отметил глава региона.

Другие подробности о системе и том, что в нее входит, Кондратьев не привел. Он также обратился к главам городов и районов Кубани, где упавшие беспилотники повредили жилые дома и призвал их активно работать с пострадавшими и потерявшими имущество жителями края, оказывать им всю необходимую помощь.

Начальник управления УФСБ России по Краснодарскому краю Леонид Михайлюк, который также принял участие в заседании, уточнил, что выстроенная система обеспечения безопасности работает на "достойном уровне".

Атаки украинских БПЛА на Кубань происходят регулярно. Целями киевского режима становятся объекты гражданской инфраструктуры, дома простых жителей и части топливно-энергетического комплекса.