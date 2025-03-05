Эрмитаж установит бесплатные дни посещения по праздникам

Государственный Эрмитаж введет бесплатные дни посещения по праздникам вместо одного фиксированного дня в месяц, пишет ТАСС.

Как сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский, такая практика будет более интересной и эффективной, чем просто назначение одного бесплатного дня в месяц, который часто не привлекал тех посетителей, которым действительно хотелось бы побывать в музее.

Пиотровский также напомнил, что первый бесплатный день в рамках нового формата прошел 23 февраля. Следующий бесплатный день состоится 8 марта, а затем — 18 мая, в День музеев.