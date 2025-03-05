МВД до конца года перейдет на электронный документооборот

МВД России планирует до конца года перейти на электронный документооборот по водительским удостоверениям и свидетельствам транспортного средства, сообщил журналистам первый замминистра Александр Горовой.

"К окончанию этого года мы будем переходить на электронные документообороты, имея в виду и свидетельства транспортного средства, и водительские удостоверения", - сказал он по итогам коллегии МВД РФ.

Также министерство внесло инициативу, которая разрешит дистанционное обучение в автошколах. "У нас большая география страны, сети автошкол не перекрывают желания всех людей", - добавил Горовой.

Проект приказа Минпросвещения РФ "Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий" был опубликован 29 октября прошлого года на портале проектов нормативных правовых актов. Планируется, что документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.