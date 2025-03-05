Вице-премьер РФ анонсировал новую систему оплаты труда педагогов

В 2026 году в России утвердят новую систему оплаты труда педагогов. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время правительственного часа в Госдуме, передает ТАСС.

«В 2026 году с учетом результатов пилотных проектов будет утверждена новая система оплаты труда. И с 2027 года она будет внедрена во все образовательные организации», — сказал вице-премьер.

Чернышенко отметил, что в настоящее время правительство формирует новые отраслевые системы оплаты труда. По его словам, это необходимо для устранения диспропорций. В работе задействованы Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Минобрнауки.

В октябре прошлого года старший преподаватель Школьного Университета «Синергия», эксперт в области цифрового образования Анна Карташева рассказала «Газете.Ru», что низкая зарплата вынуждает учителей уходить или работать на полторы-две ставки. В 45% регионов оклад учителя составляет половину минимального размера оплаты труда (МРОТ), а в 39% регионов он составляет 50-70% от этого уровня, отметила эксперт.