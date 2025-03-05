В МВД заявили о росте вакантных мест в ведомстве

Министр внутренних дел (МВД) России Владимир Колокольцев заявил, что за последний год из ведомства уволился каждый второй опытный сотрудник. Об этом сообщает РИА Новости.

В МВД заявили о росте вакантных мест в ведомстве
© РИА Новости

По словам главы МВД, количество вакантных должностей в министерстве увеличилось до 172 тысяч. Колокольцев также отметил, что в 2024 году он освободил от должностей начальников отделов, которые не предоставляли сотрудникам отпуска в течение года.

В феврале начальник Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Роман Плугин заявил, что в городе наблюдается острая нехватка участковых — дефицит кадров достиг 45%. По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в Центральном (71%) и в Адмиралтейском районах (56%).

В прошлом году Колокольцев отмечал, что нехватка участковых в регионах связана с низкими зарплатами, а проблема увеличения размера оплаты труда «упирается в недофинансирование». Он подчеркнул, что Минфин выделяет деньги по минимальным надбавочным ставкам.

Общество
Роман Плугин
Владимир Колокольцев
Санкт-Петербург