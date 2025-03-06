Россиянам напомнили о длинных каникулах в июне

Россиян ждут длинные выходные в июне за счет переноса нерабочего дня с 8 марта, сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия").

"В марте нас ждут стандартные выходные - суббота и воскресенье, 8 и 9 марта. Однако в июне получится отдохнуть с 12 по 15 число", - отметила Стенякина.

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Она уточнила, что такое решение было принято, чтобы сделать длиннее каникулы на День России.