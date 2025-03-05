В Башкирии предложили запретить россиянам писать много жалоб

Властям следует ограничить допустимое количество жалоб, которые могут подавать россияне, считает депутат Госсобрания — Курултая Башкирии Айгиз Баймухаметов. Его цитирует РБК.

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«Граждане просто терроризируют ведомство или организацию. К сожалению, мы ничего с этим сделать не можем. <...> Возможно, у нас будет закон, ограничивающий человека [в праве] обращаться по одному и тому же вопросу в одно и то же ведомство несколько раз», — предположил парламентарий.

Поводом для таких рассуждений стало выступление первого замглавы министерства образования Башкирии Светланы Антипиной, которая рассказала об одном гражданине, который за два года написал чиновникам порядка 500 писем.

До этого в Госдуме предложили не заключать под стражу обвиняемых в ненасильственных преступлениях. По словам депутата Сарданы Авксентьевой, суды должны шире применять альтернативные меры в виде домашнего ареста, личного поручительства или подписки о невыезде. Это позволит обеспечить соблюдение прав обвиняемых, минимизирует излишнее ограничение их свободы и позволит избежать перегрузки системы исполнения наказания.