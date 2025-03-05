Священник погиб после трех лет в зоне СВО

Иеромонах Константин, известный под позывным «Тверь», провел три года в зоне специальной военной операции и трагически погиб. Эта информация была обнародована в группе «Синодик» в социальной сети «ВКонтакте».

«Священнослужитель с позывным Тверь исполнял свой долг в Добровольческом штурмовом отряде имени святого благоверного князя Александра Невского», — указано в сообщении.

Во время своей службы отец Константин оказывал духовную поддержку бойцам, проводя таинства причащения и исповеди. Кроме того, он выполнял функции медика, оказывая помощь раненым и больным солдатам. К сожалению, он ушел из жизни на 42-м году, находясь в отпуске вдали от боевых действий.

В конце февраля митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) заявил, что православные священники около 4,5 тысячи раз приезжали в зону СВО в рамках командировок.

«Сегодня 2 тысячи священников проехали в зону специальной военной операции, от 10 дней до 2 месяцев, до полугода. Некоторые на контрактах уже 2 года. Совершили 4,5 тысячи командировок», — сообщил митрополит.