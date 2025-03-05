Протоиерей Харитонов поддержал введение дополнительных выходных на Пасху

Для поддержки православных христиан в Госдуме предложили сделать дополнительные выходные в дни Пасхи и Святой Троицы. Эта традиция, по мнению законодателей, может поддержать исторические и духовные традиции и подчеркнуть значение православия.

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Для чего верующим дополнительные выходные и почему они необходимы, рассказал настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов.

По его словам, дополнительные выходные имеют смысл, поскольку многие люди, отмечая Пасху, действительно в них нуждаются.

— Потому что это дает возможность спокойно провести праздник, побыть со своими близкими, сходить в храм и много другое. Плюс ко всему, в Госдуме правильно сказали, что это необходимо еще для поддержки православия, — пояснил протоиерей.

По его мнению, в какой-то степени это даже воспитательный момент, сообщает «Подмосковье сегодня».

— Необходимо восстанавливать и возвращать на место наши праздники. Если людям дадут выходные, люди будут об этом говорить, чтить эти дни., — заключил священнослужитель.

Ранее депутат Госдумы от партии СРЗП Дмитрий Гусев заявил, что Пасха и День Святой Троицы должны стать официальными выходными.

Инициативу поддержала первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она отметила, что дополнительные выходные в дни значимых религиозных праздников помогут укреплению традиционных семейных ценностей.

В Крыму объявлены четыре выходных дня в связи с религиозными праздниками. Официально выходные установлены на 31 марта, 21 апреля, 6 июня и 9 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Правительство России утвердило календарь праздничных и выходных дней в 2025 году. Работающих по пятидневному графику россиян ожидают 118 выходных и 247 рабочих дней. 23 февраля выпадает на воскресенье, а поскольку он выходной, отдых за него сотрудникам дадут 8 мая. На майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.