Колокольцев уволил не дававших сотрудникам отпуска начальников отделов

Глава МВД России Владимир Колокольцев уволил начальников отделов, которые не давали сотрудникам отпуска в течение года. Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии министерства.

"Мною принято решение об освобождении от занимаемых должностей начальников, не предоставлявших подчиненным в течение года очередные отпуска, что неминуемо приводило к росту напряженности в коллективах", - сказал министр.

Он потребовал от руководителей всех уровней "бережного и внимательного отношения к сотрудникам, к получению ими полагающихся по закону льгот".

Колокольцев также рассказал, что в прошлом году за выполнение возложенных на них обязанностей 1 136 сотрудников МВД удостоены государственных наград Российской Федерации, из них 33 - посмертно.