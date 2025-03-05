Михаил Швыдкой стал почетным доктором Сеульского киберуниверситета

Сеульский киберуниверситет вручил степень почетного доктора арт-менеджмента специальному представителю президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому, передает корреспондент ТАСС.

Михаил Швыдкой стал почетным доктором Сеульского киберуниверситета
© РИА Новости

Перед собравшимися выступил заведующий аспирантурой Сеульского киберуниверситета Ким Хван, который пояснил, что научный совет высоко оценил вклад Швыдкого в развитие дружественных связей и культурного сотрудничества между Россией и Республикой Корея. Церемония проходила в Концертном зале имени Петра Чайковского в стенах вуза. Российский дипломат в отдельной беседе добавил, что Швыдкой стал первым почетным доктором Сеульского киберуниверситета.

"Советы и поддержка Михаила Швыдкого сыграли ключевую роль в создании первой онлайн-программы по обучению игре на фортепиано и вокалу в нашем университете, а также при внедрении инновационных методов музыкального образования в сотрудничестве с Московской государственной консерваторией [имени Петра Чайковского]", - сказал заведующий аспирантурой Ким Хван. По его словам, решение о вручении степени было принято единогласно. "Надеемся, что контакты в сфере культуры будут развиваться и в будущем", - заключил он.

Михаил Швыдкой отметил высокий уровень преподавания в Сеульском киберуниверситете и указал на его роль в развитии культурных связей. Он предположил, что если "в российско-корейских отношениях будет больше музыки", то странам будет легче вернуться к прежнему уровню отношений. Бывший министр культуры добавил, что приложит усилия, чтобы связи между Сеульским киберуниверситетом и российскими вузами были еще более плодотворными.

С вручением степени Швыдкого поздравил помощник президента Республики Корея по вопросам безопасности и дипломатии Чан Хо Чжин. В связи с этим событием он выразил надежду на укрепление двустороннего сотрудничества в сфере культуры.

Университет иностранных языков Хангук

Днем Швыдкой выступил перед студентами факультета русского языка Университета иностранных языков Хангук. В своей речи, в частности, он напомнил, что южнокорейские корпорации Samsung Electronics и Lotte выступают в качестве спонсоров литературных премий в России - "Ясная поляна" и "Лицей" соответственно. Специальный представитель сказал, что изучение иностранного языка и культуры другой страны требует большого труда, и предположил, что спрос на специалистов со знанием русского и корейского языков возрастет, когда отношения между Москвой и Сеулом будут восстановлены.

"Учите русский язык, и я надеюсь, что у вас впереди много интересной и яркой работы", - сказал Швыдкой.

Студенты в ответ преподнесли бывшему министру культуры куртку с эмблемой факультета русского языка Университета иностранных языков Хангук.

Общество
Петр Чайковский
Михаил Швыдкой
Samsung
Москва
Сеул