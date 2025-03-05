Михаил Швыдкой стал почетным доктором Сеульского киберуниверситета

Сеульский киберуниверситет вручил степень почетного доктора арт-менеджмента специальному представителю президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому, передает корреспондент ТАСС.

Перед собравшимися выступил заведующий аспирантурой Сеульского киберуниверситета Ким Хван, который пояснил, что научный совет высоко оценил вклад Швыдкого в развитие дружественных связей и культурного сотрудничества между Россией и Республикой Корея. Церемония проходила в Концертном зале имени Петра Чайковского в стенах вуза. Российский дипломат в отдельной беседе добавил, что Швыдкой стал первым почетным доктором Сеульского киберуниверситета.

"Советы и поддержка Михаила Швыдкого сыграли ключевую роль в создании первой онлайн-программы по обучению игре на фортепиано и вокалу в нашем университете, а также при внедрении инновационных методов музыкального образования в сотрудничестве с Московской государственной консерваторией [имени Петра Чайковского]", - сказал заведующий аспирантурой Ким Хван. По его словам, решение о вручении степени было принято единогласно. "Надеемся, что контакты в сфере культуры будут развиваться и в будущем", - заключил он.

Михаил Швыдкой отметил высокий уровень преподавания в Сеульском киберуниверситете и указал на его роль в развитии культурных связей. Он предположил, что если "в российско-корейских отношениях будет больше музыки", то странам будет легче вернуться к прежнему уровню отношений. Бывший министр культуры добавил, что приложит усилия, чтобы связи между Сеульским киберуниверситетом и российскими вузами были еще более плодотворными.

С вручением степени Швыдкого поздравил помощник президента Республики Корея по вопросам безопасности и дипломатии Чан Хо Чжин. В связи с этим событием он выразил надежду на укрепление двустороннего сотрудничества в сфере культуры.

Университет иностранных языков Хангук

Днем Швыдкой выступил перед студентами факультета русского языка Университета иностранных языков Хангук. В своей речи, в частности, он напомнил, что южнокорейские корпорации Samsung Electronics и Lotte выступают в качестве спонсоров литературных премий в России - "Ясная поляна" и "Лицей" соответственно. Специальный представитель сказал, что изучение иностранного языка и культуры другой страны требует большого труда, и предположил, что спрос на специалистов со знанием русского и корейского языков возрастет, когда отношения между Москвой и Сеулом будут восстановлены.

"Учите русский язык, и я надеюсь, что у вас впереди много интересной и яркой работы", - сказал Швыдкой.

Студенты в ответ преподнесли бывшему министру культуры куртку с эмблемой факультета русского языка Университета иностранных языков Хангук.