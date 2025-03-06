Россиян предупредили о начале сезона активности клещей

С началом весны в России начинается сезон активности клещей, пик которого традиционно приходится на май–октябрь. Руководитель направления разработки продуктов медицинского страхования «СберСтрахования» Светлана Базаренко в беседе с RT призывала соблюдать меры предосторожности, поскольку опасны не только леса, но и любые места, где растут трава и кустарники.

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В 2024 году от укусов клещей пострадало более 430 тысяч россиян. Большинство случаев зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Кировской и Костромской областях, а также в Пермском крае. За последний год участились обращения за медицинской помощью в Московской и Ленинградской областях.

Опасность заключается в том, что один укус клеща может привести к заражению несколькими инфекциями одновременно, включая клещевой энцефалит. В прошлом году было зарегистрировано 1113 случаев заражения этим заболеванием, а также 3225 случаев боррелиоза.

Для защиты от клещей специалисты рекомендуют носить закрытую светлую одежду с длинными рукавами и высоким воротником, заправлять брюки в высокие носки и обязательно обрабатывать одежду репеллентами.

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