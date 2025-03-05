Володин: Госдума планирует принять закон об эксперименте по ОГЭ 18 марта

Законопроект об эксперименте по особому порядку проведения экзаменов для 9-классников в 12 регионах Госдума собирается рассмотреть в итоговом чтении 18 марта. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин после принятия инициативы во втором чтении. Спикер также рассказал, почему эксперимент важен для страны.

Согласно проекту, о котором ранее писала "РГ", выпускники девятых классов, которые решат продолжить обучение в колледжах и техникумах, смогут сдать экзамен только по двум предметам вместо четырех - русскому языку и математике.

"Со своей стороны обращаем внимание министра просвещения, что нам к 18-му надо, чтобы были вынесены все необходимые проекты нормативных документов", - сказал Володин на пленарном заседании, где проект прошел второе чтение.

Спикер обратился и к коллегам из регионов, которые участвовали в заседании в онлайн-режиме: "До третьего чтения у нас есть большая просьба ко всем регионам уже нарабатывать свою нормативную базу".

Володин подчеркнул, что в России необходимо сделать все для того, чтобы повысить качество образования, ведь без этого нет будущего.

"И когда мы об этом говорим, роль среднего профессионального образования, начального профессионального образования огромна, потому что без этого невозможно развивать экономику, - уверен он. - А мы перестали заниматься этим. У нас поехали мигранты сюда, при этом говорим, как так? Вот поэтому у нас эти проблемы появились... Наконец-то, мы с вами хотя бы сделаем сейчас, в 2025 году, то, что надо было делать еще в 90-е годы".

По его словам, депутаты в рамках парламентского контроля собираются этот эксперимент сопровождать - в частности, важно проследить, чтобы не нарушались права детей.

Отметим, что в эксперимент в этом году включены: Москва, Санкт-Петербург, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Тюменская области, Кемеровская область - Кузбасс, Камчатский и Краснодарский край, Республика Северная Осетия - Алания, Ямало-Ненецкий автономный округ. По словам Володина, в Государственную Думу поступают обращения и от других регионов с просьбами включить их в пилотный проект.

Комментарий

Владимир Сипягин, первый зампред комитета по науке и высшему образованию:

- Анализ рынка труда показывает, что самый большой дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих. А система среднего специального образования не покрывает данные потребности. Среднеспециальные образовательные учреждения часто ориентированы больше на удовлетворение запроса родителей на получение "престижных", а не наиболее востребованных профессий. Этот разрыв можно преодолеть, если облегчить процесс поступления в техникумы. Только два экзамена по основным предметам после девятого класса позволят расширить спектр специальностей, которые сможет выбрать выпускник. Ход эксперимента необходимо будет тщательно анализировать. Если опыт будет успешным - его масштабируют на всю страну.