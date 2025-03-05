Патриарх Кирилл заявил, что у настоящих воинов не бывает уныния

У настоящих воинов, в том числе участников специальной военной операции (СВО), не бывает уныния. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя, передает РИА Новости.

«Может показаться удивительным, но у воинов, у наших военнослужащих в зоне СВО уныния нет. Это бывает только тогда, когда человек мобилизует не только физические, но, в первую очередь, духовные силы», — сказал предстоятель РПЦ.

Кирилл отметил, что у человека не будет уныния, если он руководствуется заповедями Господа, выполняет религиозные правила и ходит в храм с искренней молитвой.

В конце февраля патриарх Кирилл заявил, что в России нет опасности смуты. Глава Русской православной церкви считает, что никакие внешние силы не могут победить РФ, так как страну «побеждали только внутренние смуты». Он отметил, что сейчас общество консолидировано.