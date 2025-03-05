Более 1 000 000 человек посетили Winter Fest 2025

С 1 декабря 2024 года сразу 6 городов стали частью масштабного всероссийского зимнего фестиваля Winter Fest. Катки с развлекательной программой и яркими ледовыми шоу с именитыми фигуристами работали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и Красноярске.

© Пресс-служба

Фестиваль организован при поддержке генерального партнёра — Альфа-Банка. Автор и продюсер проекта — известный российский фигурист и режиссёр ледовых шоу Илья Авербух, чья команда уже не первый год создаёт проекты, объединяющие спорт, искусство и современный городской досуг.

Эту зиму мы провели на катке

© Пресс-служба

В зимний сезон 2024/2025 Winter Fest стал настоящим зимним центром притяжения для жителей и гостей шести крупных российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани и Красноярска. За всю зиму на фестивале состоялось 2000 сеансов катания, которые посетило более 1 000 000 человек! Суммарная площадь всех катков в шести городах составила 20 000 квадратных метров, самая большая ледовая площадка в этом году была в Казани — 6 000 квадратных метров.

Итоги событийной программы

© Пресс-служба

Winter Fest 2025 — это не только каток, но и программа активного отдыха и культурного досуга для всей семьи. В программе фестиваля были представлены 170 различных активностей от 15 партнёров: лекции и дискуссии, мастер-классы, городские прогулки, музыкальные сеты от популярных диджеев и катания в формате silent disco. За зиму событийную программу на Winter Fest в Москве посетило больше 6 000 человек.

Большие городские праздники с ледовым шоу на Winter Fest

© Пресс-служба

Одними из самых запоминающихся событий стали Альфа-Дни, — городские праздники на катке, которые прошли во всех городах фестиваля. Гости наслаждались музыкальной программой с диджей-сетами, мастер-классами для всей семьи, угощениями и атмосферными зимними активностями. Более 25 тысяч человек по всей России стали участниками этого большого события: из них более тысячи человек получили подарки от Альфа-Банка.

В завершении каждого Альфа-Дня проходило грандиозное вечернее ледовое шоу от команды Ильи Авербуха с участием звёзд мирового фигурного катания. Среди фигуристов, выступивших на Winter Fest, – олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Медведева и Алексей Ягудин; многократные чемпионы мира Албена Денкова, Максим Ставиский, Елизавета Туктамышева; участники ледовых шоу и балетов.

Народный Ледниковый в парках Москвы: фигурное катание как часть городской культуры

© Пресс-служба

Особое место в программе Winter Fest занял уникальный проект Ильи Авербуха и Департамента культуры города Москвы — Народный Ледниковый в Парках, который стал ярким примером того, как спорт органично вписывается в культурную среду мегаполиса.

«Народный Ледниковый» объединил сотни участников и десятки тысяч зрителей. Катки столичных парков стали местом встречи любителей фигурного катания и профессионалов, пространством уникального культурного диалога между опытом и простой любовью к спорту.

Финал «Народного Ледникового» состоялся 16 февраля в саду «Эрмитаж». Финалисты боролись за главный приз в размере 1 000 000 рублей, предоставленный партнёром проекта — Альфа-Банком. Победителями стали Виктория Сивак в одиночном катании и пара Натальи Сухоруковой и Глеба Чернышева.

О планах на следующий год

© Пресс-служба

Winter Fest не прощается: команда фестиваля уже совсем скоро начнёт подготовку к следующему зимнему сезону, чтобы снова порадовать жителей городов по всей России разнообразным зимним досугом. Между тем продюсерская компания Ильи Авербуха продолжает гастролировать с грандиозными ледовыми шоу с участием звезд мирового фигурного катания. О завершении фестиваля Илья Авербух говорит так: