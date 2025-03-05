Православный олигарх Константин Малофеев предсказал упадок Европы. Его цитирует «Царьград».

В материале указано, что Евросоюз (ЕС) демонстрирует самый медленный экономический рост. Так, если в 2015 году ВВП США составлял 18,3 триллиона долларов, ЕС — 13,7 триллиона, Китая — 11,6 триллиона, то по итогам 2024-го показатель был следующим: 27,4 (+50 процентов), 19,0 (+39 процентов) и 18,9 трлн (+63 процентов) соответственно. При этом данный процесс сопровождается снижением уровня жизни.

Малофеев отметил, что причиной произошедшего стало планомерное снижение качества населения: уровень рождаемости в Европе снижался, при этом в страны ЕС устремились толпы мигрантов, которые не намерены променять свои ценности на европейские. В результате образовательный и профессиональный уровни снижаются.

Происходящие с Европой события являются длительным процессом разрушения, продолжил он. Еще 140 лет назад, когда европейцы «кичились мировым господством», они контролировали Африку, Индокитай и Индию, определяли внешнюю политику Китая, а Вашингтон имел крупные долги перед европейскими банками. Таким образом, прямо или косвенно Европа владела более чем половиной планеты.

Однако теперь ЕС выражает «глубокую озабоченность» операцией Израиля, осуждает нападения на миротворцев в Ливане.

«Поэтому так жалко смотрелся саммит в Лондоне, когда лидеры европейских стран, которые ещё сто лет назад диктовали войну и мир всей планете, стали сборищем политиканов на телевизионном ток-шоу. У них нет ни власти, ни сил», — заключил Малофеев, добавив, что Россия всегда давала отпор Европе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лидеры государств Европы теряют почву под ногами из-за возвращения Дональда Трампа на пост президента США.