В России прошел первый эксперимент по маркировке школьных учебников

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак") совместно с типографским комплексом "Девиз" провел первый эксперимент по маркировке школьных учебников в РФ. Маркировку успешно прошел учебник по русскому языку, сообщила пресс-служба ЦРПТ.

"С 1 апреля 2024 года в России проходит добровольный и бесплатный эксперимент по маркировке печатной продукции. В ходе пилотного проекта типографский комплекс "Девиз" совместно с ЦРПТ впервые промаркировали учебник по русскому языку для первого класса от издательства "Просвещение", - говорится в сообщении.

Гендиректор АО "Издательство "Просвещение" Дмитрий Климишин, которого цитирует ЦРПТ, отметил, что на рынке учебной литературы контрафакт оценивается минимум в 800 млн рублей в год.

"Зачастую контрафакт - это поставка некачественных учебников в школы, что опасно для детей. Цифровая маркировка учебников дает возможность отследить каждый экземпляр продукции, позволяя однозначно установить его происхождение", - прокомментировал он.

По словам операционного директора типографского комплекса "Девиз" Станислава Бойцова, для участников рынка важно протестировать все процессы маркировки заблаговременно, чтобы выбрать подходящее решение.