Россиянам с ожирением хотят сделать скидки на спортзал

Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди») выступил за предоставление гражданам, страдающим ожирением, скидок для покупки абонемента в спортзал, передает РИА Новости.

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Парламентарий назвал данное заболевание «одним из главных медицинских бичей нашего времени». Число людей, у которых появляется ожирение в связи с неправильным питанием и сидячим образом жизни, растет, отметил он. В этой связи он считает, что введение дисконта окажет положительное воздействие на ситуацию с данным недугом.

Хамитов отметил, что физическая активность - эффективный способ избавиться от лишнего веса. Однако из-за стоимости абонементов, которая ощутимо сказывается на бюджете, не каждый может позволить себе занятия в спортзале, добавил он. В случае одобрения инициативы и ее принятия человек, взяв справку в своей поликлинике, сможет отправиться в спортзал и получить скидку на абонемент, подчеркнул парламентарий.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что четверть россиян страдают ожирением. В Минздраве утверждают, что данное заболевание есть у 20,6% мужчин и 27,4% женщин.

Также напомним, что расходы на фитнес, тренажерный зал, спортивную секцию или бассейн можно компенсировать. В 2025 году россияне могут получить налоговый вычет за занятия спортом и фитнесом. Частичный возврат средств за оплату физкультурно-оздоровительных мероприятий относится к категории социальных вычетов.