Российского губернатора приняли за телефонного мошенника

Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова приняли за телефонного мошенника. Это произошло, когда глава приграничного российского региона звонил собственнику одной из поврежденных обстрелами квартир, передает Telegram-канал «Расстрига».

Гладков представился женщине, как положено. Россиянка, услышав о должности чиновника, ответила, что поздравляет его с этим.

«Слышу, что вы не Гладков», — заявила она и повесила трубку.

Спустя некоторое время женщина и члены ее семьи принесли белгородскому губернатору извинения. Он же похвалил гражданку за бдительность и счел правильным то, «когда люди с сомнением относятся к звонкам от незнакомых людей и перепроверяют».

До этого сообщалось, что жители Белгородской области инсценировали атаку дрона ради выплаты компенсации. Гладков тогда пояснил, что инцидент произошел в приграничном Волоконовском районе региона.