Лавров заявил о начале работы над объединением ресурсов МГИМО и Дипакадемии

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о начале работы по объединению ресурсов МГИМО и Дипломатической академии.

"В конце прошлого года МГИМО включился в процесс трансформации Дипломатической академии нашего министерства. Мы с Анатолием Васильевичем [Торкуновым] предварительно обсудили этот план и сочли его вполне работоспособным и главное - целесообразным, - сказал министр на заседании наблюдательного и попечительского совета МГИМО. - Начата проработка конкретных вопросов, которые касаются объединения ресурсов университета [МГИМО] и Дипломатической академии для того, чтобы они не дублировали друг друга, а чтобы каждый имел ярко выраженный свой функционал, где у него есть конкурентные, очевидные преимущества".

Как отметил Лавров, процессом займется специальная комиссия, которую возглавит первый заместитель министра иностранных дел России Сергей Бутин.