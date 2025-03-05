Нарышкин вручил серебряную медаль РИО сенатору Алтабаевой

Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин вручил замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председателю Совета отделения РИО в Севастополе Екатерине Алтабаевой и гендиректору Музея современной истории России Ирине Великановой серебряные медали РИО за значительный личный вклад в развитие исторической науки и образования, передает корреспондент ТАСС.

Награды удостоены еще пять человек, церемония прошла после круглого стола, посвященного вкладу женщин в развитие исторической науки и образования.

Среди них серебряную медаль Российского исторического общества получили первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева, первый заместитель директора Сергиево-Посадского музея-заповедника Наталья Григорьева, директор Ленинградского областного государственного архива в г. Выборге, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Ленинградской области Юлия Крипатова и заместитель председателя совета директоров АО "Просвещение" Наталья Третьяк.

Еще несколько женщин были удостоены грамот РИО. Среди них в том числе декан исторического факультета, руководитель Центра изучения русского историко-культурного наследия за рубежом Курского государственного университета, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Курской области Ирина Конорева, главный ученый секретарь президиума Российской академии образования Светлана Иванова.