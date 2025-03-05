В России предлагают ввести обязательную отработку выпускников ПТУ

В федеральном проекте «Профессионалитет» следует предусмотреть дополнительные меры противодействия оттоку кадров из регионов, рекомендовать субъектам разработать региональные программы кадрового потенциала для обеспечения местных предприятий рабочими руками и ввести единую общую российскую систему распределения выпускников с обязательной отработкой 2-3 года на предприятиях-участников проекта.

Кроме того, нужно включить целевые показатели по модернизации среднего профессионального образования (СПО). Об этом заявила 5 марта на заседании рабочей группы по вопросам среднего профессионального образования и подготовки профессиональных кадров член Комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова.

Прогнозы профильных федеральных министерств по кадровому потенциалу субъектов к 2030 году в самих регионах воспринимаются неоднозначно. Не все подтверждают, что потребность в трудовых ресурсах «будет именно такая, и в разрезе именно таких направлений специалистов», отметила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

«Мы с вами подготовили большое количество предложений по программе «Профессионалитет». Это конкретные предложения по изменению существующих подходов: либо по выделению дополнительного финансирования, либо по изменению модели, распределения средств между регионами», — уточнила вице-спикер.

Каждое предложение будет проанализировано на предмет совершенствования нормативных актов, подготовки проектов федеральных законов и возможности использования опыта регионов. В том числе Москвы, заметила Эльвира Аиткулова. В столице, по ее словам, есть много новаций, «которые можно масштабировать, которые уже отвечают на те вопросы, которые заявлены в постановлении Государственной Думы». Поэтому депутаты рекомендуют министерству просвещения обобщить и ранжировать лучше региональные практики трудоустройства.

«Предлагается, в частности, создать федеральную онлайн-площадку для обмена опытом реализации проекта «Профессионалитет», рекомендовать субъектам составить перечень с учетом специфики, включая региональный экономический потенциал, который сосредоточен на предприятиях малого и среднего бизнеса. Пусть стимулируют выпускников трудоустраиваться в регионе, где они получают диплом», — сказала Аиткулова.

Также, по ее словам, нужно предусмотреть дополнительные меры противодействия оттоку кадров из регионов, которые уже участвуют в проекте, рекомендовать субъектам разработать региональные программы кадрового потенциала для обеспечения региональных предприятий и ввести единую общую российскую систему распределения выпускников с обязательной отработкой 2-3 года на предприятиях участников проекта.

Кроме того, нужно включить целевые показатели по модернизации СПО и трудоустройства выпускников на предприятиях-участников проекта в показатели эффективности работы региональной исполнительной власти.