Вместо сгоревшего OBI в Химках построят акватермальный комплекс

На месте сгоревшего гипермаркета «ОБИ» в Химках будет построен акватермальный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба компании «Мега», управляющей одноименными торговыми центрами.

Компания «Мега» совместно с «Квантум групп» договорились о реализации проекта всесезонного курорта — акватермального комплекса «Аэротермы» на территории торгового центра «Мега Химки». Планируется строительство здания общей площадью 13,5 тысячи квадратных метров, которое будет интегрировано в торговый центр.

В рамках проекта предусмотрено создание различных объектов: бань, саун, хаммамов, бассейнов, спа-процедур, кафе и ресторанов. На открытой территории комплекса разместятся термальные бассейны, зоны отдыха, загара и развлекательные пространства.

Общий объем инвестиций в проект составит три миллиарда рублей. Ожидается, что акватермальный комплекс откроет свои двери для посетителей в четвертом квартале 2027 года, передает РИА Новости.

Пожар в гипермаркете OBI произошел утром 9 декабря 2022 года. В результате огонь распространился на все здание, и пожарные не смогли его спасти. В связи с этим работа ТЦ «Мега Химки» временно приостановилась, а прилегающие маршруты транспорта перестали следовать до магазина. Подробнее о причинах и последствиях инцидента — в материале «Вечерней Москвы».