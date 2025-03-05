В некоторых школах поменяют аттестацию за 9 класс в качестве эксперимента

Девятиклассники, которые хотят поступить в колледж или техникум, будут сдавать экзамены только по русскому и математике. Такой эксперимент коснется ряда регионов, включая Москву. Это предполагает законопроект, который Госдума приняла в первом чтении.

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Документ устанавливает особый порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в девятом классе. В нынешнем году пилотный проект охватит Москву, Санкт-Петербург, Ростовскую и Тюменскую области, Северную Осетию - Аланию. Однако этот список может быть расширен при обсуждении законопроекта во втором чтении. Если эксперимент окажется удачным, то правила распространят на всю страну.

В чем суть изменений? Действующий порядок ГИА предусматривает, что для получения документа об основном общем образовании (аттестата) необходимо сдать экзамены не менее чем по четырем предметам. Это русский язык и математика плюс обычно две дисциплины по выбору ученика. По результатам всех испытаний нужно получить оценку не ниже "удовлетворительно".

Законопроект в рамках эксперимента оставляет только два обязательных предмета. Однако это касается только тех ребят, кто не идет в десятый класс. Получается, будущему выпускнику предстоит заранее обдумать свои образовательные перспективы - продолжить обучение в школе и поступать в вуз либо после девятого класса пойти обучаться на рабочую специальность. По словам главы Комитета ГД по просвещению Ирины Белых ("Единая Россия"), для тех девятиклассников, которые не пойдут в техникумы и колледжи, прежние правила остаются: нужно будет сдать два обязательных предмета и не менее двух на выбор. Зато ребятам, выбравшим среднее профессиональное образование, станет проще поступать, объяснила она.