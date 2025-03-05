Врачи сделали тревожный прогноз о состоянии Виторгана

Врачи настаивают на соблюдении Эммануилом Виторганом диеты и отказе от курения, иначе актеру грозят тромбоэмболия, инфаркт и инсульт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, у 85-летнего артиста диагностировали изменения печени, поджелудочной железы и селезенки. Врачи рекомендовали Виторгану не есть жирную пищу, не пить алкоголь и не курить, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы.

«Нарушение рекомендаций грозит инфарктом, инсультом и тромбоэмболией легочной артерии. Виторгану предстоит пожизненный прием лекарств, которые способствуют более медленному свертыванию крови и препятствуют образованию тромбов», - отмечает издание.

Ранее в СМИ появились сообщения о проблемах с сердцем у Эммануила Виторгана, из-за чего ему якобы вызвали скорую медицинскую помощь. Однако жена артиста заявила, что с Виторганом все в порядке и информация об ухудшении его самочувствия является фейком.