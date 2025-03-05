Желающим выиграть в лотерею дали ценный совет

Лотерейные билеты не стоит покупать на последние деньги, заявил NEWS.ru психолог Александр Кичаев. Он отметил, что такой подход поможет избежать тяжелых эмоциональных последствий в случае проигрыша. Эксперт подчеркнул, что это особенно важно для тех, кто хочет сохранить психологический комфорт. Он также посоветовал рассматривать покупку билета как развлечение или небольшую инвестицию из свободных средств.

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На 90% [выигрыш в лотерею] — это удача, но если говорить о психологической составляющей, то, пожалуй, нужно четко для себя определить, что это не последние деньги, а это какой-то резерв тратится. То есть такой инвестиционный фонд. Потому что психологически, когда человек ставит последнее, то в случае его неудачи случается драма, депрессия и так далее. Когда человек это делает как бы из резервов, то ему не так страшно. То есть да, не выиграл, но ничего страшного, — пояснил Кичаев.

Ранее крупнейший распространитель государственных лотерей «Столото» заявил, что житель Московской области купил лотерейный билет игры «Охота» и выиграл более 285 млн рублей. Счастливый билет мужчина купил на рынке за 150 рублей. Сам победитель сообщил, что выигранные деньги потратит на собственный бизнес и автомобиль для дочери.