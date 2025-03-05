Желающим выиграть в лотерею дали ценный совет
Лотерейные билеты не стоит покупать на последние деньги, заявил NEWS.ru психолог Александр Кичаев. Он отметил, что такой подход поможет избежать тяжелых эмоциональных последствий в случае проигрыша. Эксперт подчеркнул, что это особенно важно для тех, кто хочет сохранить психологический комфорт. Он также посоветовал рассматривать покупку билета как развлечение или небольшую инвестицию из свободных средств.
На 90% [выигрыш в лотерею] — это удача, но если говорить о психологической составляющей, то, пожалуй, нужно четко для себя определить, что это не последние деньги, а это какой-то резерв тратится. То есть такой инвестиционный фонд. Потому что психологически, когда человек ставит последнее, то в случае его неудачи случается драма, депрессия и так далее. Когда человек это делает как бы из резервов, то ему не так страшно. То есть да, не выиграл, но ничего страшного, — пояснил Кичаев.
Ранее крупнейший распространитель государственных лотерей «Столото» заявил, что житель Московской области купил лотерейный билет игры «Охота» и выиграл более 285 млн рублей. Счастливый билет мужчина купил на рынке за 150 рублей. Сам победитель сообщил, что выигранные деньги потратит на собственный бизнес и автомобиль для дочери.