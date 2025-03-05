Раскрыто отношение российских мужчин к 8 Марта

Аналитики провели исследование и выяснили, как россияне относятся к 8 Марта, кого поздравляют с праздником и как планируют провести этот день. RT ознакомился с результатами опроса «Авито».

Так, большинство мужчин (70%) считают 8 Марта важной датой, 58% из них всегда поздравляют в этот день своих близких, ещё 12% делают это иногда.

«Серьёзнее других к празднику относятся представители старшего поколения — 70% мужчин в возрасте старше 65 лет ежегодно дарят подарки на 8 Марта», — говорится в исследовании.

Отмечается, что среди женщин 65% считают этот праздник важным.

«Треть россиянок (32%) отмечают 8 Марта ежегодно, ещё 33% — иногда. Популярнее всего 8 Марта среди молодых девушек в возрасте от 18 до 24 лет — треть (38%) опрошенных этой возрастной группы всегда празднуют этот день», — заявили эксперты.

Кроме того, в сервисе выяснили, что мужчины поздравляют с 8 Марта своих мам чаще, чем своих партнёрш (61% против 55%).

Большинство женщин (51%) планируют провести 8 Марта с семьёй, говорится в опросе.

«Пятая часть опрошенных (18%) рассказали, что собираются посвятить время себе — отдыху и хобби. 13% женщин отметят 8 Марта с коллегами и друзьями, ещё 11% запланировали свидание со своими партнёрами. 10% посвятят этот день домашним делам — уборке и приготовлению еды, а 7% будут работать, потому что считают 8 Марта обычным днём», — заключили специалисты.

Всего в опросе приняли участие 10 тыс. респондентов.

Ранее Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эксперт АО «ЦИКАДА», заявил в беседе с RT, что в период различных праздников классические советы по защите от указанных мошеннических схем сохраняют свою актуальность.