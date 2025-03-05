Вильфанд: холодная погода держится в Сибири и на Дальнем Востоке

На севере Сибири прогнозируются 40-градусные морозы, температура на 4 - 5 градусов ниже нормы прогнозируется в регионах Дальнего Востока в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В самом Якутске температура в течение всей этой недели составит от минус 33 до минус 38 градусов, на севере Якутии будет еще холоднее, днем температура около минус 25, холодная погода, примерно на четыре -пять градусов ниже нормы", - сказал он.

В Приморье холодная погода продлится до 7 марта, температура прогнозируется до минус 15 градусов, во Владивостоке ночью ожидается от минус 5 до минус 10 градусов, дневная температура около нуля. Холодно и на севере Сибири, ожидаются 40-градусные морозы в ближайшие дни.