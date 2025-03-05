В России 5 марта пройдет проверка системы оповещения населения

Всероссийская проверка системы оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей пройдет 5 марта. Об этом сообщают власти и управления МЧС субъектов РФ.

Плановые мероприятия пройдут с 10:00 до 11:00 по местному времени. Для этого включат сирены, задействуют телевизионные каналы, радиовещательные станции. Также будет подан сигнал оповещения "Внимание всем!", в эфирах теле- и радиоканалов появится аудиовизуальное сообщение "Проводится проверка готовности системы оповещения населения!".

О проверке в регионах

Проверки системы оповещения населения пройдут во всех регионах Северо-Западного федерального округа. Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга призывал граждан сохранять спокойствие во время тестирования систем. Регулярные проверки такого рода повышают эффективность работы систем оповещения, а также позволяют совершенствовать направления их дальнейшего развития, отметили в пресс-службе комитета.

"Проверки РСОН (региональной системы оповещения населения) проходят два раза в год в первую среду марта и октября. В настоящее время планируется провести проверку стандартную, без музыкального сопровождения", - сообщили ТАСС в пресс-службе СПб ГКУ "ГМЦ".

Комплексную проверку готовности РСОН проведут в Воронежской, Липецкой, Тульской, Брянской Рязанской, Тверской, Костромской, Калужской, Смоленской областях.

"По поручению губернатора Тульской области под руководством Главного управления МЧС России по Тульской области на объектах будут отработаны практические мероприятия по действиям населения при получении сигналов оповещения гражданской обороны", - сообщила пресс-служба правительства региона.

В Удмуртии сирены и акустические устройства региональной и муниципальной автоматизированных систем централизованного оповещения включат в 10:40 (09:40 мск). Также в этот раз сработает локальная система оповещения, установленная в январе 2025 года на гидротехническом сооружении Ижевского водохранилища и интегрированная в муниципальную систему оповещения Ижевска. Проверка пройдет также в Сибири - в Иркутске, Кемеровской, Омской областях, в Красноярском крае.

На Кавказе и юге

На Ставрополье комплексная проверка начнется в 10:20 мск, в Кабардино-Балкарии пройдет с 10:43 мск до 10:44 мск. Плановую проверку оповещения анонсировали и в нескольких городах Дагестана. Системы оповещения включат и в регионах Южного федерального округа. Как сообщили в правительстве Ростовской области, при проверке будут задействованы все имеющиеся технические средства оповещения. Кроме того, планируется проведение оргмероприятий с привлечением посыльных и автотранспорта с громкоговорителями.

В Республике Крым, по сообщению регионального Министерства чрезвычайных ситуаций, комплексная проверка системы оповещения состоится во всех муниципалитетах без включения электросирен, но с передачей голосового сообщения из громкоговорителей.