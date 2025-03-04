В Кировской области в сети магазинов "Светофор" выявили просроченные товары

Специалисты управления Роспотребнадзора по Кировской области выявили просроченную продукцию в магазинах сети "Светофор" и изъяли 37 партий продуктов. Об этом в ответе на запрос ТАСС сообщила руководитель регионального управления ведомства Елизавета Белоусова.

"Управлением проведены внеплановые проверки в отношении 29 объектов [торговой сети "Светофор"]. Выявлены нарушения обязательных требований в девяти пробах молочной продукции, четырех пробах колбасных изделий, двух пробах рыбных пресервов. В ходе проведения проверок выявлены нарушения условий хранения пищевых продуктов, [факты] реализации продукции с истекшим сроком годности, нарушения правил маркировки и товарного соседства", - говорится в ответе.

Специалисты изъяли 37 партий пищевой продукции общим весом 4 431 кг, сняли с реализации 2 352 единицы парфюмерно-косметической продукции на общую сумму более 55,7 тыс. рублей, наложили арест на 17 единиц продукции легкой промышленности (спортивная обувь, одежда, постельное белье).

"В адрес юридического лица выданы предписания об устранении выявленных нарушений и предписания об изъятии продукции из оборота, а также возбуждены дела об административных правонарушениях", - отметили в управлении.

Всего, по данным регионального ведомства, на территории области работают 29 магазинов торговой сети "Светофор", принадлежащие ООО "Торгсервис 43".

Ранее ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор РФ сообщал, что в ходе проверок торговой сети "Светофор" изъято более 300 тонн продукции, приостановлена деятельность 76 объектов торговли, более 300 материалов передано в суд. Составлено более 2,7 тыс. протоколов об административных правонарушениях, наложены штрафы на сумму более 1,2 млн рублей.