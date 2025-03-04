Меган Маркл потребовала звать себя по-другому

В своем кулинарном телешоу Меган Маркл потребовала, чтобы ее больше не звали по фамилии, которую она носила до замужества. Об этом сообщает издание Daily Beast.

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Во второй серии телешоу Маркл резала огурцы вместе со своей подругой — американской актрисой Минди Калинг. Услышав от нее фамилию «Маркл», она задумчиво посмотрела на огурец и произнесла: «Так забавно, что ты продолжаешь называть меня Меган Маркл. Ты же знаешь, что я теперь Сассекская».

Когда у тебя появляются дети, ты думаешь: «Я разделяю свою фамилию с моими детьми, и это ощущается так… Я не знала, насколько это много будет для меня значить, когда можно говорить: «Это наша семейная фамилия, фамилия нашей маленькой семьи» — Меган Маркл.

Британский король Карл III и его ближайшие родственники носят фамилию Маунтбаттен-Виндзор, но почти никогда ее не используют. Вместо нее они, как правило, указывают один из своих титулов. В юности принц Гарри звался Гарри Уэльским, поскольку его отец в то время был принцем Уэльским. После свадьбы Гарри и Меган получили титулы герцог и герцогиня Сассекские и с тех пор использовали именно их.

Герцогиня Меган Маркл заявила, что принц Гарри обожает бекон

Ранее сообщалось, что британский политический аналитик Нил Гардинер призвал короля Карла III лишить герцога и герцогиню Сассекских королевских титулов после того, как они стали лауреатами премии в области защиты прав человека.