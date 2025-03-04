Симоньян подарила телеведущему Попову орешник

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что редакция канала подарила телеведущему и депутату Госдумы Евгению Попову орешник на День защитника Отечества. Фотографией подарка она поделилась в Telegram-канале.

На опубликованном снимке видно, что на ветках лещины начали появляться листья.

«Начал распускаться орешник, который мы подарили на 23 Февраля Евгению Попову. Хороший знак», — написала Симоньян.

Ранее главред RT опубликовала видео, на котором она запечатлена с супругом, режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном, несколько месяцев пребывающим в коме. Журналистка попросила россиян не забывать Кеосаяна и молиться за него.

В январе Симоньян рассказала, что ее супруг пережил клиническую смерть и находится в коме. Она рассказала, что у Кеосаяна давно наблюдаются серьезные проблемы с сердцем. Также уточнялось, что телеведущий попал в больницу в конце декабря.