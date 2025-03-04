Число лишенных родительских прав россиян снизилось на 12%

Число лишенных родительских прав россиян снизилось в 2024 году на 12,1%, до 21,6 тыс. человек. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, ссылаясь на актуальную статистику Минпросвещения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за прошлый год.

"Численность родителей, лишенных в 2024 году родительских прав, сократилась на 12,1% и составила 21 631 человек" , - написала Львова-Белова в своем телеграм-канале.

Она отметила позитивную динамику по отношению к 2023 году по ключевым показателям. Уровень снижения, по словам детского омбудсмена, в ряде случаев выше, чем в предыдущие годы.

Отдельно Львова-Белова отметила сокращение на 9,5%, до 26 594 человек, числа социальных сирот, сокращение на 7,5%, до 33 054 человек, численности детей в региональном банке данных. Меньше родителей ограничили в родительских правах (сокращение на 11,6%), при этом на 5,2%, до 887 человек, выросло число родителей, восстановленных в родительских правах.